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Барселона відмовилася від трансферу Родріго та вже знайшла йому зіркову альтернативу

22:40 223 Читать на русском
Барселона відмовилася від трансферу Родріго та вже знайшла йому зіркову альтернативу
Родріго Морено / Getty images

Каталонська Барселона продовжує шукати нападника, який зможе замінити травмованого Луїса Суареса.

Керівництво Барселони вважає неприйнятними умови трансферу футболіста, на яких наполягають представники Валенсії, повідомляє Mundo Deportivo.

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Каталонці вийшли з боротьби за форварда, який був для них пріоритетним варіантом на трансферному ринку.

Водночас, "синьо-гранатові" не відмовилися від наміру таки знайти нового нападника. За інформацією Sky sports, Барселона вже веде переговори з Аяксом щодо оренди Душана Тадіча.

Додамо, що в нинішньому розіграші Ла Ліги Морено провів за Валенсію 18 матчів і забив два м'ячі, натомість Тадіч відзначився 8 разів у 20 матчах Ередивізі.

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Валенсія Валенсія Барселона Барселона Аякс Аякс Іспанія Трансфери Родріго Морено Родріго Морено Душан Тадіч Душан Тадіч
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