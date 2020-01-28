Барселона відмовилася від трансферу Родріго та вже знайшла йому зіркову альтернативу

Каталонська Барселона продовжує шукати нападника, який зможе замінити травмованого Луїса Суареса.

Керівництво Барселони вважає неприйнятними умови трансферу футболіста, на яких наполягають представники Валенсії, повідомляє Mundo Deportivo.

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Каталонці вийшли з боротьби за форварда, який був для них пріоритетним варіантом на трансферному ринку.

Водночас, "синьо-гранатові" не відмовилися від наміру таки знайти нового нападника. За інформацією Sky sports, Барселона вже веде переговори з Аяксом щодо оренди Душана Тадіча.

Додамо, що в нинішньому розіграші Ла Ліги Морено провів за Валенсію 18 матчів і забив два м'ячі, натомість Тадіч відзначився 8 разів у 20 матчах Ередивізі.

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