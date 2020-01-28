Барселона отказалась от трансфера Родриго и уже нашла ему звездную альтернативу

Каталонская Барселона продолжает искать нападающего, который сможет заменить травмированного Луиса Суареса.

Руководство Барселоны считает неприемлемыми условия трансфера футболиста, на которых настаивают представители Валенсии, сообщает Mundo Deportivo.

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Каталонцы вышли из борьбы за форварда, который был для них приоритетным вариантом на трансферном рынке.

В то же время, "сине-гранатовые" не отказались от намерения таки найти нового нападающего. По информации Sky sports, Барселона уже ведет переговоры с Аяксом об аренде Душана Тадича.

Добавим, что в нынешнем розыгрыше Ла Лиги Морено провел за Валенсию 18 матчей и забил два мяча, зато Тадич отличился 8 раз в 20 матчах чемпионата Нидерландов.

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