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Барселона отказалась от трансфера Родриго и уже нашла ему звездную альтернативу

28 января 22:41 214 Читати українською
Барселона отказалась от трансфера Родриго и уже нашла ему звездную альтернативу
Родриго Морено / Getty images

Каталонская Барселона продолжает искать нападающего, который сможет заменить травмированного Луиса Суареса.

Руководство Барселоны считает неприемлемыми условия трансфера футболиста, на которых настаивают представители Валенсии, сообщает Mundo Deportivo.

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Каталонцы вышли из борьбы за форварда, который был для них приоритетным вариантом на трансферном рынке.

В то же время, "сине-гранатовые" не отказались от намерения таки найти нового нападающего. По информации Sky sports, Барселона уже ведет переговоры с Аяксом об аренде Душана Тадича.

Добавим, что в нынешнем розыгрыше Ла Лиги Морено провел за Валенсию 18 матчей и забил два мяча, зато Тадич отличился 8 раз в 20 матчах чемпионата Нидерландов.

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