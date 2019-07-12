Барселона відмовилася від трансферу Філіпе Луїса

Барселона не збирається підписувати контракт з екс-захисником Атлетіко Філіпе Луїсом.

Каталонський клуб вже повідомив про своє рішення бразильцеві, стверджує Mundo Deportivo. Причиною відмови Барселони від послуг гравця є його вік. 9 серпня Луїсу виповниться 34 роки. "Синьо-гранатові" хочуть придбати більш молодого лівого захисника, який стане дублером Жорді Альби.

Філіпе Луїс може залишитися в Атлетіко

Луїс має на руках пропозиції від Ліона і Фламенго, але не приймав рішення до закінчення Кубка Америки, тому що його пріоритетом була Барселона.

Нагадаємо, 33-річний Луїс кілька днів тому покинув Атлетіко після закінчення терміну контракту і тепер є вільним агентом. Таким чином, він зможе перейти в новий клуб безкоштовно.

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