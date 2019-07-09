Філіпе Луїс може залишитися в Атлетіко

Доля латераля Філіпе Луїса в мадридському клубі залишається невизначеною.

Бразилець може продовжити виступи за Атлетіко, повідомляє Marca.

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Його контракт з "матрацниками" закінчився 30 червня, і преса активно приписувала Барселоні інтерес до Луїса. Однак, керівництво срібних призерів Ла Ліги готове запропонувати новий контракт 33-річному захисникові. Переговори відбудуться найближчим часом, коли гравець повернеться з відпустки після тріумфального Копа Амеріка.

Статистика Філіпе Луїса в Ла Лізі 2018/19 – один асист і два голи в 27-и матчах.

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