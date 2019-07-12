Барселона отказалась от трансфера Филипе Луиса

Барселона не собирается подписывать контракт с экс-защитником Атлетико Филипе Луисом.

Каталонский клуб уже сообщил о своем решении бразильцу, утверждает Mundo Deportivo. Причиной отказа Барселоны от услуг игрока является его возраст. 9 августа Луису исполнится 34 года. "Сине-гранатовые" хотят приобрести более молодого левого защитника, который станет дублером Жорди Альбы.

Филипе Луис может остаться в Атлетико

Луис имеет на руках предложения от Лиона и Фламенго, но не принимал решения до окончания Кубка Америки, потому что его приоритетом была Барселона.

Напомним, 33-летний Луис несколько дней назад покинул Атлетико после окончания срока контракта и теперь является свободным агентом. Таким образом, он сможет перейти в новый клуб бесплатно.

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