Парижани приїхали в Каталонію для того, щоб зіграти матч-відповідь з "кулес" в Лізі чемпіонів. ПСЖ розмістився у Hotel W.

"Матч-відповідь із Барселоною принесе багато голів": Луїс Енріке пообіцяв вивести ПСЖ у півфінал ЛЧ

Вночі фанати Барселони прийшли до готелю з піротехнікою. Ультрас хотіли зашкодити відпочинку супернику "блаугранас". Вболівальники ПСЖ поводили себе подібним чином, оскільки теж влаштували піро шоу біля готелю каталонців у Парижі.

Нагадаємо, перша гра між Барселоною та ПСЖ закінчилася з рахунком 3:2. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Барселона – ПСЖ: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів