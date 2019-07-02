Барселона відмовила Баварії щодо трансферу Дембеле – каталонців не влаштувала запропонована сума

Нападник Барселони Усман Дембеле дорого оцінюється босами "блаугранас".

Баварія надіслала запит Барселоні щодо переходу Усмана Дембеле, але зазнала фіаско, повідомляє Sport.es.

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Керівництво каталонського клубу не влаштувала сума, яку німецький гранд запропонував за француза. Мюнхенці мали намір підписати Усмана за 70 млн євро, але Барса дала зрозуміти, що не попрощається із 22-річним форвардом дешевше, ніж за 95 млн.

Нагадаємо, у 2017 році "блаугранас" придбали Дембеле за 125 млн євро у Борусії Д. В минулому сезоні Ла Ліги Усман провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

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