Батько Неймара проведе переговори з Барселоною – Баварія як каталізатор довгоочікуваного повернення

Трансферна сага з поверненням Неймара на Камп Ноу, схоже, невдовзі завершиться. Від переходу може отримати зиск також мюнхенська Баварія.

Авторитетний іспанський журналіст Марсело Бехлер, який два роки тому покроково висвітлював перехід Неймара в ПСЖ, ділиться новими деталями для Esporte Interativo про ймовірне повернення бразильця у столицю Каталонії. За його інформацією, вже у вівторок батько Неймара зустрінеться у Барселоні з Андре Курі, який відповідає в іспанському клубі за латиноамериканський ринок.

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Зазначається, що зустріч відбудеться з метою пришвидшення здійснення трансферу. При цьому угода не передбачатиме жодного обміну гравцями. Також сторони планують обговорити умови, які можуть влаштувати ПСЖ. Оскільки французький клуб рішуче налаштований відпустити Неймара виключно за гроші. Хоча раніше парижанам пропонували на вибір низку футболістів (Іван Ракітіч, Самюель Умтіті, Усман Дембеле чи Філіппе Коутінью).

Такий перебіг подій міг би значно ускладнити для Барселони цю операцію. Однак на допомогу каталонцям може прийти Баварія. Справа в тому, що мюнхенці готові викупити контракт Усмана Дембеле, повідомляє Kicker. Гроші від цього трансферу допоможуть каталонцям повернути Неймара і уникнути проблем із дотриманням правил фінансового фейр-плей.

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Для Баварії підписання Дембеле стало пріоритетом після того, як не вдалося домовитися з Манчестер Сіті щодо переходу Лероя Сане. Чинний чемпіон Німеччини готовий викласти за француза кругленьку суму. Спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич вже розпочав перемовини з агентом Усмана та готовий дочекатися, поки Барселона оголосить про трансфер Неймара або Антуана Грізманна. Очікується, що це стане козирем у торгах з каталонцями, і за перехід Дембеле не доведеться платити більше, ніж 100 мільйонів євро.

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