Півзахисник Наполі Станіслав Лоботка близький до переходу в Барселону на проблемну позицію.

Днями агент Лоботки повідомив, що веде переговори з Барселоною. Хаві дуже хоче підписати словака, а спортивний директор клубу Деку намагається виконати бажання тренера.

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Президент Барселони Жоан Лапорта відкрито повідомив, що трансфер готують. "Ми хочемо підписати Лоботку. Я вже мав розмову з Деку. Але перед трансфером потрібно багато що залагодити", – цитує Football Italia інтерв'ю Лапорти для Mundo Deportivo.

Барселона в цьому сезоні страждає через відсутність заміни Бускетсу. Ромеу розчарував, Хаві довелося перевести в опорну зону Крістенсена.

Лоботка – ідеальна заміна Серхіо. Словак виконує роль опорника-диригента в Наполі, ставши одним з ключових творців чемпіонства-2022/23.

Контракт хавбека з Наполі розрахований до літа 2027-го. Станіслава назвали найкращим гравцем Словаччини минулого року.