Президент Барселона Жоан Лапорта гордо розповів, як клуб цінує свою талановиту молодь.

Лапорта підтвердив нещодавню інформацію, що ПСЖ давав Барселоні 200 мільйонів євро за Ямала. Президент клубу пояснив свою позицію.

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"Ми отримуємо пропозиції за таких гравців, як Ламін Ямал – 200 мільйонів. Але відмовляємося продавати, бо віримо, що цей хлопець є майбутнім Барселони.

Ми бачимо потенціал і не маємо потреби продавати. Барселона в процесі відновлення фінансової стабільності. Вже видно світло в кінці тунелю.

У Барселони є хороші пропозиції за Бальде, Фірміна, Гаві, Педрі, де Йонга, Араухо... Можна заробити мільярд, але ми не хочемо їх продавати.

Якщо хтось не задоволений кількістю ігрового часу та хоче піти – тримати нікого не збираємося. Однак я всіма задоволений", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що ПСЖ у 2017-му викупив Неймара у Барселони за 222 млн євро, активувавши клаусулу. Відтоді клуби на ножах.