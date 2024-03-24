Полузащитник Наполи Станислав Лоботка близок к переходу в Барселону на проблемную позицию.

На днях агент Лоботки сообщил, что ведет переговоры с Барселоной. Хави очень хочет подписать словака, а спортивный директор клуба Деку пытается выполнить желание тренера.

Барселона не продала Ямала по цене Неймара и взяла принципиальную позицию

Президент Барселоны Жоан Лапорта открыто сообщил, что трансфер готовят. "Мы хотим подписать Лоботку. У меня уже был разговор с Деку. Но перед трансфером нужно многое уладить", – цитирует Football Italia интервью Лапорты для Mundo Deportivo.

Барселона в этом сезоне страдает из-за отсутствия замены Бускетсу. Ромеу разочаровал, Хави пришлось перевести в опорную зону Кристенсена.

Лоботка – идеальная замена Серхио. Словак исполняет роль опорника-дирижера в Наполи, став одним из ключевых творцов чемпионства-2022/23.

Контракт хавбека с Наполи рассчитан до лета 2027-го. Станислава назвали лучшим игроком Словакии прошлого года.