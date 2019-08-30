Барселона відхилила контрпропозицію ПСЖ щодо Неймара – повернення бразильця майже неможливе

Схоже, нападник ПСЖ Неймар не повернеться у Барселону влітку цього року.

Паризький гранд оцінив Неймара у 215 млн євро і хотів здійснити складний трансфер, який включав би Івана Ракітіча, Усмана Дембеле та Жан-Клера Тодібо.

Ді Марціо повідомив, що Барселона узгодила трансфер Неймара – ПСЖ заперечує будь-які домовленості

Рада директорів Барселони оцінила пропозицію ПСЖ та її фінансову складову і вирішила відмовити парижанам, повідомляє МundoDeportivo.

Таким чином, трансфер Неймара у Барселону стає майже неможливим. Намагання каталонців повернути бразильську зірку в останні години трансферного вікна здаються малоймовірними.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону