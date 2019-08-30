toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Барселона відхилила контрпропозицію ПСЖ щодо Неймара – повернення бразильця майже неможливе

14:06 504 Читать на русском
Барселона відхилила контрпропозицію ПСЖ щодо Неймара – повернення бразильця майже неможливе
Неймар / EPE

Схоже, нападник ПСЖ Неймар не повернеться у Барселону влітку цього року.

Паризький гранд оцінив Неймара у 215 млн євро і хотів здійснити складний трансфер, який включав би Івана Ракітіча, Усмана Дембеле та Жан-Клера Тодібо.

Ді Марціо повідомив, що Барселона узгодила трансфер Неймара – ПСЖ заперечує будь-які домовленості

Рада директорів Барселони оцінила пропозицію ПСЖ та її фінансову складову і вирішила відмовити парижанам, повідомляє МundoDeportivo.

Таким чином, трансфер Неймара у Барселону стає майже неможливим. Намагання каталонців повернути бразильську зірку в останні години трансферного вікна здаються малоймовірними.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Українці знімали жахливий трилер, або Найгірший матч кваліфікації: Зоря – Еспаньйол в огляді іспанських ЗМІ
12:35
5761
Теги
Неймар в Барселону Трансфери Трансфери Барселони Трансфери ПСЖ Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Іспанія Неймар Неймар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
37
хв
Десна
19:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук