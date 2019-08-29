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Ді Марціо повідомив, що Барселона узгодила трансфер Неймара – ПСЖ заперечує будь-які домовленості

18:55 418 Читать на русском
Ді Марціо повідомив, що Барселона узгодила трансфер Неймара – ПСЖ заперечує будь-які домовленості
Неймар / Фото REUTERS

Трансферна сага імені Неймара набирає обертів. Барселона та ПСЖ все ще намагаються домовитися про умови переходу.

Відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо поділився твітом, який складався всього з декількох слів: "Неймар і Барселона закривають угоду прямо зараз".

ПСЖ відхилив чергову неймовірну пропозицію Барселони щодо Неймара – трансфер все ще може відбутися

Пізніше відповідна новина з'явилася на офіційному сайті журналіста. Йшлося про те, що домовленість існує як між клубами, так і між Барселоною та Неймаром, а до офіційного оголошення залишаються лічені години.

Натомість французьке видання RMC Sport надіслало запит у паризький клуб. ПСЖ категорично заперечив будь-які домовленості.

Барселона мусить інвестувати у трансфер Неймара 500 млн євро – фінансові фактори, які перешкоджають гучному поверненню

Мало того, представники парижан заперечують, що сьогодні в Монако під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться зустріч між президентами клубів щодо можливого переходу бразильця.

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