Ді Марціо повідомив, що Барселона узгодила трансфер Неймара – ПСЖ заперечує будь-які домовленості

Трансферна сага імені Неймара набирає обертів. Барселона та ПСЖ все ще намагаються домовитися про умови переходу.

Відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо поділився твітом, який складався всього з декількох слів: "Неймар і Барселона закривають угоду прямо зараз".

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Пізніше відповідна новина з'явилася на офіційному сайті журналіста. Йшлося про те, що домовленість існує як між клубами, так і між Барселоною та Неймаром, а до офіційного оголошення залишаються лічені години.

Натомість французьке видання RMC Sport надіслало запит у паризький клуб. ПСЖ категорично заперечив будь-які домовленості.

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Мало того, представники парижан заперечують, що сьогодні в Монако під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться зустріч між президентами клубів щодо можливого переходу бразильця.