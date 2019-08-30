Барселона отклонила контрпредложение ПСЖ по Неймару – возвращение бразильца почти невозможно

Похоже, нападающий ПСЖ Неймар не вернется в Барселону летом этого года.

Парижский гранд оценил Неймара в 215 млн евро и хотел осуществить сложный трансфер, который включал бы Ивана Ракитича, Усмана Дембеле и Жан-Клера Тодибо.

Ди Марцио сообщил, что Барселона согласовала трансфер Неймара – ПСЖ отрицает любые договоренности

Совет директоров Барселоны оценил предложение ПСЖ и его финансовую составляющую и решил отказать парижанам, сообщает МundoDeportivo.

Таким образом, трансфер Неймара в Барселону становится почти невозможным. Попытки каталонцев вернуть бразильскую звезду в последние часы трансферного окна кажутся маловероятными.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону