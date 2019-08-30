toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Барселона отклонила контрпредложение ПСЖ по Неймару – возвращение бразильца почти невозможно

14:06 435 Читати українською
Барселона отклонила контрпредложение ПСЖ по Неймару – возвращение бразильца почти невозможно
Неймар / EPE

Похоже, нападающий ПСЖ Неймар не вернется в Барселону летом этого года.

Парижский гранд оценил Неймара в 215 млн евро и хотел осуществить сложный трансфер, который включал бы Ивана Ракитича, Усмана Дембеле и Жан-Клера Тодибо.

Ди Марцио сообщил, что Барселона согласовала трансфер Неймара – ПСЖ отрицает любые договоренности

Совет директоров Барселоны оценил предложение ПСЖ и его финансовую составляющую и решил отказать парижанам, сообщает МundoDeportivo.

Таким образом, трансфер Неймара в Барселону становится почти невозможным. Попытки каталонцев вернуть бразильскую звезду в последние часы трансферного окна кажутся маловероятными.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Воронин: Отыграл 10 лет за сборную Украины, но как отблагодарила меня страна за это?
11:11
562
Теги
Трансферы Неймар в Барселону Трансферы Барселоны Трансферы ПСЖ Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Испания Неймар Неймар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
19
мин
Десна
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук