Каталонський клуб на офіційному сайті повідомив про перехід вихованця у Хетафе на правах оренди до кінця сезону 2020/21.

Барселона визначилася з майбутнім Грізманна

Барселона вже не вперше віддає Аленью іншій команді. Другу частину минулого сезону він відіграв за Бетіс, а влітку повернувся на Камп Ноу. Півзахиснику відверто бракувало ігрового часу в рідному клубі – всього 170 хвилин і жодної результативної дії.

Додамо, що Хетафе розташувався на 16 сходинці Прімери, випереджаючи зону вильоту лише на один пункт.

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