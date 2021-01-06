Барселона віддала Аленью в чергову оренду
13:02 - Читать на русском
Барселона вирішила дати шанс хавбеку Карлесу Аленьї в іншій команді.
Каталонський клуб на офіційному сайті повідомив про перехід вихованця у Хетафе на правах оренди до кінця сезону 2020/21.
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Барселона вже не вперше віддає Аленью іншій команді. Другу частину минулого сезону він відіграв за Бетіс, а влітку повернувся на Камп Ноу. Півзахиснику відверто бракувало ігрового часу в рідному клубі – всього 170 хвилин і жодної результативної дії.
Додамо, що Хетафе розташувався на 16 сходинці Прімери, випереджаючи зону вильоту лише на один пункт.
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