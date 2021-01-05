Керівництво Барселони не має наміру прощатись із Антуаном Грізманном, повідомляє Sport.es.

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Боси каталонців довіряють зірковому нападнику і вірять, що він ще принесе багато користі "блаугранас". Нагадаємо, Барса придбала 29-річного француза в Атлетіко за 120 млн євро у 2019-му.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Грізманн провів 15 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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