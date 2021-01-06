Каталонский клуб на официальном сайте сообщил о переходе воспитанника в Хетафе на правах аренды до конца сезона 2020/21.

Барселона определилась с будущим Гризманна

Барселона уже не впервые отдает Аленью другой команде. Вторую часть прошлого сезона он отыграл за Бетис, а летом вернулся на Камп Ноу. Полузащитнику откровенно не хватало игрового времени в родном клубе – всего 170 минут и ни одного результативного действия.

Добавим, что Хетафе расположился на 16 строчке Примеры, опережая зону вылета лишь на один пункт.

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