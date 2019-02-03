Барселона дома пропустила 15 мячей за 12 матчей Ла Лиги – худший результат клуба за 16 лет

Когда узнал о худшем результате Барселоны за 16 лет / Фото Reuters

Барселона старается держать баланс между положительными рекордами клуба и антидостижениями.

В матче 22-го тура чемпионата Испании Барселона дважды пропустила от Валенсии, но в итоге смогла забрать одно очко, благодаря усилиям Лионеля Месси.

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Лидер чемпионата Испании пропустил 15 голов в текущем сезоне Примеры во время 12-ти домашних матчей. Это худший результат каталонцев за последние 16 лет, сообщает портал MisterChip.

Последний раз такой результат "блаугранас" продемонстрировали в сезоне 2002/03, когда команду возглавлял нидерландский специалист Луи ван Гал.

После 22-х туров текущего сезона Ла Лиги каталонцы суммарно забили 60 мячей, а пропустили – 23.

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