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Барселона дома пропустила 15 мячей за 12 матчей Ла Лиги – худший результат клуба за 16 лет

00:30 45 Читати українською
Барселона дома пропустила 15 мячей за 12 матчей Ла Лиги – худший результат клуба за 16 лет
Когда узнал о худшем результате Барселоны за 16 лет / Фото Reuters

Барселона старается держать баланс между положительными рекордами клуба и антидостижениями.

В матче 22-го тура чемпионата Испании Барселона дважды пропустила от Валенсии, но в итоге смогла забрать одно очко, благодаря усилиям Лионеля Месси.

Месси – третий футболист в истории Ла Лиги, который реализовал 50 пенальти

Лидер чемпионата Испании пропустил 15 голов в текущем сезоне Примеры во время 12-ти домашних матчей. Это худший результат каталонцев за последние 16 лет, сообщает портал MisterChip.

Последний раз такой результат "блаугранас" продемонстрировали в сезоне 2002/03, когда команду возглавлял нидерландский специалист Луи ван Гал.

После 22-х туров текущего сезона Ла Лиги каталонцы суммарно забили 60 мячей, а пропустили – 23.

Барселона добыла ничью против Валенсии благодаря дублю Месси – каталонцы прервали победную серию

Испания22 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Валенсия: Суббота 02 февраля 2019

Барселона
Матч окончен
2 : 2
Валенсия
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Барселона Барселона Испания Рекорды Барселона - Валенсия Луи ван Гал Луи ван Гал
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