В гости к Барселоне приехала Валенсия, которая в этом сезоне борется за выживание. Хави обходится без основной группы атаки (Гави дисквалифицирован, а Левандовски, Педри и Дембеле травмированы), однако фаворит встречи был очевиден. Проиграв неделю назад Альмерии, каталонцы не имели права еще раз споткнуться.

Барса больше владела мячом и лучше атаковала. Партнеры выводили на ударные позиции Рафинью и Фати, издалека бил Ферран. Хозяева открыли счет после шикарного заброса от Бускетса – капитан нашел пасом Рафинью, а бразилец опередил голкипера и головой переправил мяч в сетку.

Валенсия имела шансы забить в ответ. Тер Штеген грубой ошибкой попытался вернуть интригу, но соперники простили. Мориба и Лино слабо пробили в сторону ворот. Барселона проваливалась в обороне. Очередной фейл привел к удалению – Кунде и Араухо не нашли общий язык, поэтому последний вынужден был сбивать Дуро, чтобы не выпустить его один на один с вратарем.

Каталонцы еще в равных составах могли закрывать все вопросы, но Ферран ужасно пробил пенальти, а Фати завершил хорошую атаку ударом в штангу. В меньшинстве пришлось отойти в оборону. Валенсия усилила давление на ворота тер Штегена, но завершала свои атаки из офсайдов.

Решающим стал эпизод, когда Кессье на линии штрафного сбил Переса. Ни главный судья, ни VAR пенальти не назначили. Барселона удержала победу, набрала 62 очка и увеличила отрыв от Реала до 10 пунктов. Валенсия с 23 баллами осталась в зоне вылета.

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