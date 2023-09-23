Барселона здобула перемогу над Сельтою в шостому турі Ла Ліги. Огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Барселона розпочала матч з контролю м'яча та спроб підійти до воріт суперника через позиційну атаку. На перших хвилинах у каталонців мало що виходило. Сельта добре оборонялася і зробила кілька спроб пробити по воротах Тер Штегана, але вони були невдалі.

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Здавалось, що команда Хаві повністю контролює ситуацію на полі, але контратаки "небесно-блакитних" були гострішими. Аспас на 18 хвилині намагався перекинути голкіпера каталонців, але Тер Штеген дотягнувся до м'яча. Щоб створити другий гострий момент біля воріт каталонців, Сельті знадобилося лише кілька секунд. Ларсон класним більярдним ударом переправив м'яч у сітку.

Вперше щось дійсно небезпечне в штрафній Сельти каталонцям вдалося створити на 22 хвилині, але удар у Феліша зовсім не вийшов. Через невеликий проміжок часу у португальця був ще кращий момент, щоб зрівняти рахунок, але він не зумів обробити м'яч після передачі Френкі де Йонга.

По перерві Хаві вирішив додати свіжих гравців на поле. З'явилися Араухо та Ямаль. Барселона продовжувала контролювати гру, але Сельта в дві-три передачі легко розрізала пресинг каталонців і переходила в контратаки. Прекрасний момент забити мав Ферран Торрес на 64 хвилині. Вінгеру не вистачило 20 сантиметрів, щоб м'яч опинився у воротах.

На 77 хвилині чергова смілива атака Сельти призвела до гола. Аспас віддав класну передачу на Анастасіоса Дувікаса, а той подвоїв перевагу своєї команди, перегравши Тер Штегена. Відіграти один гол каталонцям вдалося на 80 хвилині завдяки старанням Феліша та Лєвандовскі. Під кінець зустрічі Сельта втратила концентрацію, що дозволило Барселоні зрівняти. Канселу класно прострелив з флангу, а поляк її замкнув, оформив дубль. Через кілька хвилин португалець знову став героєм епізоду. Захисник увірвався в штрафний майданчик і замкнув передачу Гаві.

У підсумку Барселона здобула перемогу і набрала 16 балів. Сельта з чотирма очками перебуває на 17 місці.

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