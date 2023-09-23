У суботу у 6-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 6-й тур

Осасуна – Севілья – 0:0

Альмерія – Валенсія – початок матчу о 22:00

Атлетік переміг Алавес у дербі басків, піднявшись на третю позицію у Ла Лізі

Севілья цього тижня розписала вже другу нічию поспіль. Після дуелі з Лансом (1:1) у Лізі чемпіонів нервіонці не змогла дати собі раду з Осасуною. Окампосу в середині тайму бракувало точності на добиванні (м'яч пройшов впритирку зі стійкою).

По перерві Торро та Авіла відповіли взаємністю, синхронно пробивши повз ворота гостей (підводив приціл). Як наслідок, Осасуна набрала сім очок і піднялась на восьму сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Севілья з 4-ма пунктами шістнадцята.

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