Барселона одержала победу над Сельтой в шестом туре Ла Лиги. Обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Барселона начала матч с контроля мяча и попыток подойти к воротам соперника через позиционную атаку. На первых минутах у каталонцев мало что получалось. Сельта хорошо оборонялась и предприняла несколько попыток пробить по воротам Тер Штегана, но они были неудачными.

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Казалось, что команда Хави полностью контролирует ситуацию на поле, но контратаки "небесно-голубых" были острее. Аспас на 18 минуте пытался перебросить голкипера каталонцев, но Тер Штеген дотянулся до мяча. Чтобы создать второй острый момент у ворот каталонцев, Сельте понадобилось всего несколько секунд. Ларсон классным бильярдным ударом переправил мяч в сетку.

Впервые что-то действительно опасное в штрафной Сельты каталонцам удалось создать на 22 минуте, но удар у Фелиша совсем не получился. Через небольшой промежуток времени у португальца был еще лучший момент, чтобы сравнять счет, но он не сумел обработать мяч после передачи Френки де Йонга.

После перерыва Хави решил добавить свежих игроков на поле. Появились Араухо и Ямаль. Барселона продолжала контролировать игру, но Сельта в две-три передачи легко разрезала прессинг каталонцев и переходила в контратаки. Прекрасный момент забить имел Ферран Торрес на 64 минуте. Вингеру не хватило 20 сантиметров, чтобы мяч оказался в воротах.

На 77 минуте очередная смелая атака Сельты привела к голу. Аспас отдал классную передачу на Анастасиоса Дувикаса, а тот удвоил преимущество своей команды, переиграв Тер Штегена. Отыграть один гол каталонцам удалось на 80 минуте благодаря стараниям Фелиша и Левандовски. Под конец встречи Сельта потеряла концентрацию, что позволило Барселоне сравнять. Канселу классно прострелил с фланга, а поляк ее замкнул, оформив дубль. Через несколько минут португалец вновь стал героем эпизода. Защитник ворвался в штрафную площадь и замкнул передачу Гави.

В итоге Барселона одержала победу и набрала 16 баллов. Сельта с четырьмя очками находится на 17 месте.

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