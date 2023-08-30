Головний тренер Хаві не розраховує в сезоні 2023/24 на 28-річного француза. Барселона в літнє міжсезоння намагалася знайти для Клемана Лангле новий клуб.

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Як інформує Жерар Ромеро, каталонці та Астон Вілла узгодили деталі оренди французького захисника. В угоди між Барселоною та англійським клубом не передбачено умови викупу. "Блаугранас" буде покривати 25% зарплатні Лангле. Гравець вже покинув Іспанію і відправився до Англії.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Клеман Лангле виступав на правах оренди за Тоттенхем. Втім, "шпори" не захотіли оформити повноцінний трансфер. Француз приєднався до Барселони у 2018 році. Загалом він зіграв за каталонців у 160 матчах, в яких забив сім голів та віддав три асисти.

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