Главный тренер Хави не рассчитывает в сезоне 2023/24 на 28-летнего француза. Барселона в летнее межсезонье пыталась найти для Клемана Лангле новый клуб.

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Как информирует Жерар Ромеро, каталонцы и Астон Вилла согласовали детали аренды французского защитника. Соглашение между Барселоной и английским клубом не предусматривает выкупа. "Блаугранас" будет покрывать 25% зарплаты Лангле. Игрок уже покинул Испанию и отправился в Англию.

Напомним, что в прошлом сезоне Клеман Лангле выступал на правах аренды за Тоттенхэм. Впрочем, "шпоры" не захотели оформить полноценный трансфер.

Француз присоединился к Барселоне в 2018 году. Всего он сыграл за каталонцев в 160 матчах, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.

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