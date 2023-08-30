Вінгер збірної Іспанії та Барселони Ансу Фаті може опинитися в Тоттенхемі.

Після відходу Харрі Кейна "шпори" хочуть підсилити свою команду перспективним гравцем атаки. Тоттенхем розпочав перемовини з Барселоною щодо Ансу Фаті.

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Згідно з інформацією Mundo Deportivo, каталонці готові відпустити 20-річного нападника в оренду, але вимагають від лондонців взяти на себе повністю зарплатню гравця. Сам Фаті не дуже хотів би покидати Барселону, однак він не задоволений ігровим часом, який йому виділяє Хаві. Цей фактор і підштовхує нападника змінити клубну прописку.

Нагадаємо, що у контракті Ансу Фаті, який діє до 2027 року, прописана клаусула в 1 мільярд євро. Іспанець виступає за основу Барселону з 2020 року. В активі Фаті 29 голів та 10 асистів у 122 матчах.

До слова, раніше повідомлялось, що Саудівська Аравія контактувала з оточенням футболіста і майже домовилася про перехід.

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