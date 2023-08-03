Захисник збірної Португалії та Манчестер Сіті Жоау Канселу близький до переїзду в Барселону.

Каталонці незабаром мають оголосити про від'їзд Усмана Дембеле в ПСЖ. Значну частину коштів, які Барселона отримає за трансфер француза, керівництво планує витратити на посилення команди.

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Як інформує Фабріціо Романо, Жоау Канселу узгодив особистий контракт з "блаугранас". 29-річний захисник був ціллю головного тренера Барселони Хаві з січня. Наразі каталонці ведуть перемовини з Манчестер Сіті щодо переходу футболіста.

Канселу приєднався до "містян" у 2019 році. Частину минулого сезону португалець провів, виступаючи за Баварію, яка не захотіла оформлювати повноцінний трансфер.

Чинна угода Канселу з Манчестер Сіті розрахована до 2027 року. Загалом правий захисник провів у складі англійського гранда 154 матчі. В активі Жоау дев'ять голів та 22 результативні передачі.

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