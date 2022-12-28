Каталонська Барселона оформила гучний зимовий трансфер. На Камп Ноу перебрався вже екс-форвард Манчестер Сіті Ферран Торрес.

21-річний іспанець підписав з каталонським клубом контракт на 5,5 років, повідомляє офіційний сайт "блаугранас". Клаусула становить 1 мільярд євро. Презентація відбудеться 3 січня.

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Вартість трансферу, за інформацією іспанських і британських ЗМІ, складає 55 мільйонів євро. Барселона розрахується з Манчестер Сіті кількома траншами, починаючи з літа 2022-го.

Ще 10 млн євро передбачені у якості бонусів, проте "містяни" навряд чи отримають їх найближчим часом – Торрес повинен виграти "Золотий м'яч" або Лігу чемпіонів у складі Барси.

Влітку 2020-го Ман Сіті придбав іспанця у Валенсії за 28 мільйонів євро. На Туманному Альбіоні він провів 43 матчі, забивши 16 голів. Ферран є основним форвардом і найкращим бомбардиром збірної Іспанії під керівництвом Луїса Енріке.

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