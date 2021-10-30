Тренерський штаб каталонців отримав неприємні новини від Серхі Роберто. В нього проблеми зі здоров'ям.

29-річний універсал на тренуванні перед поєдинком 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса пошкодив праве стегно. Очікувалось, що травма не надто серйозна.

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Втім, як повідомляє журналіст Хаві Мігель, Серхі залишиться без футболу на три тижні. У нього рецидив минулорічної травми. Більш детальна інформація буде пізніше. Відтак, вихованець "блаугранас" пропустить поєдинок проти Динамо в ЛЧ, а також зустрічі проти Сельти і Еспаньйола у чемпіонаті.

У поточному сезоні Роберто провів 12 матчів, у яких відзначився двома голами й асистом.

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