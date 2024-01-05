Для Барселоны первый тайм начался катастрофически. На 10-й минуте "блаугранас" остались без Канселу – после жесткого столкновения с Перроне портулец присел на газон, схватившись за ногу, а затем покинул поле. Вместо него пришлось выпускать Кристенсена.

Барселона официально отдала номер Месси звездному новичку

Еще через две минуты каталонцы пропустили гол. Лас-Пальмас забил довольно просто – Сандро Рамирес открылся на правом фланге и выполнил прострельную передачу на линию вратарской. Мунир же опередил Пенью, замкнув пас. 1:0! Барса пропустила от своего воспитанника.

После этого еще и Рафинья закрутил, но вингер игру продолжил. Постепенно "блаугранас" выровняли ход встречи и начали организовывать хорошие атаки. Основным методом взлома обороны канарцев стали забросы за спину защитникам – этот ход продолжался и после перерыва. Каталонцы в этих попытках залезли в офсайд аж 11 раз.

Несколько раз гости могли выйти один на один, однако помешал голкипер Вальес. Он очень круто играл на выходах, непременно опережая соперников. Как следствие, в первом тайме подопечные Хави нанесли всего 4 удара суммарной остротой в 0,26 xG – Лас Пальмас же имел 7 выстрелов, едва не забив во второй раз.

На 27-й минуте Пенья парировал лонгшот Муньоса. Сандро Рамирес подхватил мяч в штрафной и пробил еще, а мяч рикошетом от защитника попал в ближнюю штангу! В итоге, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе хозяев.

В начале второго тайма Лас-Пальмас снова получил шанс удвоить преимущество. Мунир получил заброс на левый край штрафной и пробил с острого угла, Пенья парировал, а лайнсмен зафиксировал офсайд – хотя на повторе трудно увидеть, где он был. Барса огрызнулась забросом от Де Йонга на Сержи Роберто, после которого мяч отскочил к Рафинье – тот бахнул в ближний, а Вальес перевел мяч в штангу! Кстати, там тоже показали офсайд.

На 56-й же минуте весьма активный Серджи Роберто таки совершил результативное действие. Коко неудачно выбил мяч из штрафной, попав в Левандовски, а в борьбе за отскок первым разобрался капитан Барсы. Он сбросил мяч Торресу, а тот метров с 14-ти пробил мимо Вальеса – 1:1!

Казалось, что сейчас "блаугранас" прижмут Лас-Пальмас, однако ничего подобного не произошло. За следующие 30 минут подопечные Хави не создали ни одного момента – было только несколько перспективных атак. Лас-Пальмас действовал даже острее. В частности, на 77-й минуте Мармоль замыкал подачу Пехиньо с углового, пробив головой с линии вратарской. Мяч прошел рядом с левой стойкой!

Ла Лига в этот момент насчитала 4:1 по моментам в пользу Лас-Пальмаса. Под конец встречи канарцы выглядели даже агрессивнее – казалось, будто островитянам крайне необходимо выиграть. Впрочем, вместо трех или хотя бы одного очка хозяева не получили ни одного, ведь на 90-й минуте Гюндоган заработал пенальти.

Синкгравен так его толкнул, что получил прямую красную. Илкай же наказал точным выстрелом с 11 метров – 1:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Барселона набрала 41 очко, вернувшись на третье место в Ла Лиге. До Жироны и Реала не хватает семи зачетных баллов, а отрыв от Атлетика и Атлетико достиг трех.

Довбик (не)покинет Жирону ради АПЛ, Лунин разозлил Анчелотти, Яремчук поражает и мимикрирует под танк