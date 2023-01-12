Форвард збірної Нідерландів близький до переходу в мадридський Атлетіко, повідомляє Marca. За інформацією видання, Дієго Сімеоне дуже зацікавлений в трансфері Депая, особливо після від'їзду Жоау Феліша в Челсі.

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Полегшує реалізацію угоди те, що в Атлетіко та Барселони склалися гарні взаємини на трансферному ринку після того, як Антуан Грізманн прибув до Каталонії у 2019 році. Ще один фактор, який є важливим для "матрацників", – Депай уже адаптований до вимог Ла Ліги.

До слова, у цьому сезоні нападник Барселони провів лише два матчі в чемпіонаті Іспанії. Виною тому стала травма лівого стегна, отримана у вересні минулого року. Загалом за 30 матчів у складі каталонців Депай забив 13 голів та віддав дві результативні передачі.

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