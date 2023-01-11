Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг налаштований знову пограти у команді Хаві Ернандеса, яку покинув лише півроку тому.

Після приходу Жоау Феліша 33-річний габонець став зайвим у Челсі та перебуває у депресії. П'єр-Емерік Обамеянг налаштований повернутися в Барселону і вже провів перші перемовини з Хаві. Нападник зізнався, що сумує за "синьо-гранатовими" і хоче знову грати у футболці Барси, повідомляє AS.

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Наставник "кулес" не проти повернення Обамеянга, але в особистій розмові просив гравця трохи зачекати. Для підписання габонця Барселоні потрібно позбутися когось із дуету Кессьє/Депай. Більше шансів, що піде нідерландець, контракт якого чинний до літа 2023 року.

У випадку відходу Депая шанси Обамеянга на перехід у Барсу зростуть, але йому доведеться значно зменшити свої фінансові вимоги. Крім того, потрібно ще переконати Челсі відпустити форварда на правах оренди до кінця сезону.

Окрім "блаугранас", інтерес до форварда Челсі проявляє Атлетіко, який шукає заміну Фелішу. Хоча бажання П'єр-Емеріка грати саме в команді Хаві може мати вирішальне значення.

Нагадаємо, Обамеянг перебрався в Барселону рік тому (24 матчі, 13 голів), але влітку покинув каталонський клуб заради Челсі, який заплатив за нього 12 мільйонів євро.

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