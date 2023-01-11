Лондонський клуб оголосив про підписання Жоау Феліша, який перейшов із мадридського Атлетіко.

Нападник збірної Португалії перейшов на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону 2022/23, інформує офіційний сайт Челсі.

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За піврічну оренду Атлетіко отримає 11 мільйонів євро. Опції викупу 23-річного Феліша лондонський клуб не має. Заради переходу в Челсі форвард продовжив контракт із Атлетіко – нова угода розрахована до літа 2027 року.

Жоау Феліш приєднався до Атлетіко влітку 2019 року з Бенфіки, ставши рекордним трансфером в історії обох клубів (127 мільйонів євро). У сезоні 2022/23 нападник зіграв за Атлетіко 20 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Португалець став четвертим зимовим новачком Челсі. Раніше "сині" підписали Бенуа Бадіашиля з Монако, нападника Давіда Фофана з Мольде та хавбека Андрея Сантоса з Васко да Гама.

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