Жоау Феліш офіційно став гравцем Челсі
Лондонський клуб оголосив про підписання Жоау Феліша, який перейшов із мадридського Атлетіко.
Нападник збірної Португалії перейшов на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону 2022/23, інформує офіційний сайт Челсі.
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За піврічну оренду Атлетіко отримає 11 мільйонів євро. Опції викупу 23-річного Феліша лондонський клуб не має. Заради переходу в Челсі форвард продовжив контракт із Атлетіко – нова угода розрахована до літа 2027 року.
Жоау Феліш приєднався до Атлетіко влітку 2019 року з Бенфіки, ставши рекордним трансфером в історії обох клубів (127 мільйонів євро). У сезоні 2022/23 нападник зіграв за Атлетіко 20 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.
Португалець став четвертим зимовим новачком Челсі. Раніше "сині" підписали Бенуа Бадіашиля з Монако, нападника Давіда Фофана з Мольде та хавбека Андрея Сантоса з Васко да Гама.
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