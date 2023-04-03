Мессі в Барселону: несподівана покупка за 100 тисяч євро підтверджує чутки про камбек
Перехід аргентинського нападника в Барселону стає все реальнішим.
Декілька тижнів не вщухають чутки щодо майбутнього Лео Мессі. ПСЖ не має намір здаватися, але вибору у французького клубу не залишилося. Барселона підтвердила своє бажання залучити аргентинця влітку. Здається, що й сам аргентинець прагне покинути парижан.
"Форсування ситуації може бути контрпродуктивним": Піке прокоментував чутки навколо повернення Мессі в Барселону
Згідно з інформацією RAC1, компанія Technogym [лідер у виробництві обладнання для домашніх тренажерних залів] отримала рахунок-фактуру на суму 100 000 євро, на ім'я Ліонеля Мессі для встановлення обладнання в його будинку в Барселоні. Це означає, що сім'я аргентинця планує переїзд і підготовлює свою оселю.
Нагадаємо, що контракт Мессі з ПСЖ закінчується влітку. Перемовини між гравцем та клубом зайшли у глухий кут. В цьому сезоні нападник відіграв за парижан у 23 матчах, в яких забив 13 голів та зробив 13 результативних передач.
Барселона офіційно підтвердила намір повернути Мессі – клуб готується до трансферу