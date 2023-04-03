Декілька тижнів не вщухають чутки щодо майбутнього Лео Мессі. ПСЖ не має намір здаватися, але вибору у французького клубу не залишилося. Барселона підтвердила своє бажання залучити аргентинця влітку. Здається, що й сам аргентинець прагне покинути парижан.

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Згідно з інформацією RAC1, компанія Technogym [лідер у виробництві обладнання для домашніх тренажерних залів] отримала рахунок-фактуру на суму 100 000 євро, на ім'я Ліонеля Мессі для встановлення обладнання в його будинку в Барселоні. Це означає, що сім'я аргентинця планує переїзд і підготовлює свою оселю.

Technogym (leader in home gym equipment) received an invoice of €100,000 yesterday in the name of Lionel Andrés Messi Cuccini to install a gym at his home in Barcelona.@rac1 [️] pic.twitter.com/JrhVDTPJ5e — Managing Barça (@ManagingBarca) April 2, 2023

Нагадаємо, що контракт Мессі з ПСЖ закінчується влітку. Перемовини між гравцем та клубом зайшли у глухий кут. В цьому сезоні нападник відіграв за парижан у 23 матчах, в яких забив 13 голів та зробив 13 результативних передач.

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