Атлетико и Барселона пристально следят за хавбеком Даичи Камадой из франкфуртского Айнтрахта, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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Transfermarkt оценивает японца в 30 млн евро, однако его контракт истекает летом. Камада настроен искать новый клуб и ориентируется именно на Испанию. Пока не было никаких переговоров с Атлетико или Барсой, но ситуация в любой момент может резко измениться.

Нынешний сезон складывается для 26-летнего Камады очень продуктивно. Он оформил 13+5 в 36 матчах за Айнтрахт, а со сборной Японии дошел до 1/8 финала ЧМ-2022, где являлся основным игроком "самураев".

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