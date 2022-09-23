Барселона страждає через "епідемію збірних" – для чергової втрати вистачило 40 секунд
Барселона ризикує мати серйозні кадрові проблеми після паузи на національні збірні.
Захисник Рональд Араухо не зміг дограти товариський матч збірної Уругваю проти Ірану, інформує Marca.
Скандал з Мессі: Барселона зробила офіційну заяву щодо резонансних перемовин з нападником
Представник Барселони вже на 40-й секунді зазнав травми і був змушений просити заміну. Це п'ятий гравець "кулес", який відчув проблеми під час матчів за національну збірну. Раніше пошкодження отримали Френкі де Йонг, Мемфіс Депай (обидва – Нідерланди), Усман Дембеле і Жюль Кунде (обидва – Франція).
Барселона повинна сподіватися на несерйозність травм своїх футболістів, оскільки вже 1 жовтня вона грає проти Мальорки, а 4-го – надважливий матч з Інтером у Лізі чемпіонів.
Франція перемогла Австрію в матчі за виживання в еліті Ліги націй – лідери Мілана й Барселони отримали травми