Захисник Рональд Араухо не зміг дограти товариський матч збірної Уругваю проти Ірану, інформує Marca.

Скандал з Мессі: Барселона зробила офіційну заяву щодо резонансних перемовин з нападником

Представник Барселони вже на 40-й секунді зазнав травми і був змушений просити заміну. Це п'ятий гравець "кулес", який відчув проблеми під час матчів за національну збірну. Раніше пошкодження отримали Френкі де Йонг, Мемфіс Депай (обидва – Нідерланди), Усман Дембеле і Жюль Кунде (обидва – Франція).

Барселона повинна сподіватися на несерйозність травм своїх футболістів, оскільки вже 1 жовтня вона грає проти Мальорки, а 4-го – надважливий матч з Інтером у Лізі чемпіонів.

Франція перемогла Австрію в матчі за виживання в еліті Ліги націй – лідери Мілана й Барселони отримали травми