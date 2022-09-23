Барселона страдает от "эпидемии сборных" – для очередной потери хватило 40 секунд
Барселона рискует иметь серьезные кадровые проблемы после паузы на национальные сборные.
Защитник Рональд Араухо не смог доиграть товарищеский матч сборной Уругвая против Ирана, сообщает Marca.
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Представитель Барселоны уже на 40-й секунде получил травму и был вынужден просить замену. Это пятый игрок "кулес", испытавший проблемы во время матчей за национальную сборную. Ранее повреждения получили Фрэнки де Йонг, Мемфис Депай (оба – Нидерланды), Усман Дембеле и Жюль Кунде (оба – Франция).
Барселона должна надеяться на несерьезность травм своих футболистов, поскольку уже 1 октября она играет против Мальорки, а 4-го – сверхважный матч с Интером в Лиге чемпионов.
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