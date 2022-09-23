Защитник Рональд Араухо не смог доиграть товарищеский матч сборной Уругвая против Ирана, сообщает Marca.

Скандал с Месси: Барселона сделала официальное заявление о резонансных переговорах с нападающим

Представитель Барселоны уже на 40-й секунде получил травму и был вынужден просить замену. Это пятый игрок "кулес", испытавший проблемы во время матчей за национальную сборную. Ранее повреждения получили Фрэнки де Йонг, Мемфис Депай (оба – Нидерланды), Усман Дембеле и Жюль Кунде (оба – Франция).

Барселона должна надеяться на несерьезность травм своих футболистов, поскольку уже 1 октября она играет против Мальорки, а 4-го – сверхважный матч с Интером в Лиге чемпионов.

Франция победила Австрию в матче за выживание в элите Лиги наций – лидеры Милана и Барселоны получили травмы