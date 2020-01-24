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Барселона спробує перехопити Еріксена в Інтера

16:10 143 Читать на русском
Барселона спробує перехопити Еріксена в Інтера
Крістіан Еріксен та Ліонель Мессі / Фото Daily Express

Представники Барселони не опускають руки у боротьбі за хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена.

Барселона намагається втрутитись у потенційний перехід Еріксена в Інтер, повідомляє Sky Sports.

Інтер і Тоттенхем домовилися про формулу трансферу Еріксена – перехід відбудеться наступного тижня

За інформацією ЗМІ, "нерадзуррі" вже фактично домовились з Тоттенхемом щодо переходу данця, але каталонці надіслали запит "шпорам" з надією перехопити гравця. Нагадаємо, чинний контракт Крістіана з лондонським клубом розрахований до літа 2020 року, і сторони не змогли домовитись щодо його продовження.

В поточному сезоні АПЛ Еріксен провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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