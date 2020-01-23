Інтер і Тоттенхем домовилися про формулу трансферу Еріксена – перехід відбудеться наступного тижня

Сага з переходом Крістіана Еріксена в міланський Інтер, схоже, нарешті завершиться.

Інтер і Тоттенхем закрили трансфер Крістіана Еріксена. Міланці заплатять 15 млн євро, а ще 5 млн "шпори" отримають бонусами. Медогляд призначений на наступний вівторок, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

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Раніше повідомлялося, що Еріксен, який вже домовився з міланцями про деталі особистого контаркту, готовий залишитись у Лондоні до літа, аби виконати всі умови угоди з клубом, однак головний тренер Інтера Антоніо Конте зацікавлений у підписанні данця вже у зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, Еріксен у поточному сезоні провів за свій клуб у чемпіонаті Англії 19 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює гравця у 90 млн євро.

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