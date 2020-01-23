toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ МИКОЛА МАТВІЄНКО ДИНАМО - ВАРДАР

Інтер і Тоттенхем домовилися про формулу трансферу Еріксена – перехід відбудеться наступного тижня

23:22 217 Читать на русском
Інтер і Тоттенхем домовилися про формулу трансферу Еріксена – перехід відбудеться наступного тижня
Крістіан Еріксен / Getty images

Сага з переходом Крістіана Еріксена в міланський Інтер, схоже, нарешті завершиться.

Інтер і Тоттенхем закрили трансфер Крістіана Еріксена. Міланці заплатять 15 млн євро, а ще 5 млн "шпори" отримають бонусами. Медогляд призначений на наступний вівторок, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Інтер офіційно оголосив про трансфер Мозеса

Раніше повідомлялося, що Еріксен, який вже домовився з міланцями про деталі особистого контаркту, готовий залишитись у Лондоні до літа, аби виконати всі умови угоди з клубом, однак головний тренер Інтера Антоніо Конте зацікавлений у підписанні данця вже у зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, Еріксен у поточному сезоні провів за свій клуб у чемпіонаті Англії 19 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює гравця у 90 млн євро.

Ібрагімовіч та Мілан: вдалий піар-хід чи чудесне зцілення "мертвої" команди?

blog_ava
Динамо – Вардар: онлайн-трансляція контрольного матчу
15:55
7746
Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Інтера Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем Інтер Інтер Італія Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
36
хв
Борусія Дортмунд
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук