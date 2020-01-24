Барселона попытается перехватить Эриксена у Интера

Представители Барселоны не опускают руки в борьбе за хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Барселона пытается вмешаться в потенциальный переход Эриксена в Интер, сообщает Sky Sports.

Интер и Тоттенхэм договорились о формуле трансфера Эриксена – переход состоится на следующей неделе

По информации СМИ, "нерадзурри" уже фактически договорились с Тоттенхэмом о переходе датчанина, но каталонцы послали запрос "шпорам" с надеждой перехватить игрока. Напомним, действующий контракт Кристиана с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года, и стороны не смогли договориться о его продлении.

В текущем сезоне АПЛ Эриксен провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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