Жирона в поточному сезоні вражає своїми результатами і за чотири тури до кінця чемпіонату продовжує боротися за єврокубки.

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Не дивно, що головний тренер Жирони Мічел привертає до себе увагу. Як повідомляє Sport, Барселона бачить в наставнику "червоно-білих" потенційну заміну Хаві. Звичайно, каталонці розраховують, що тренер, який приніс команді 27-титул чемпіона Іспанії, залишиться на довгі роки з клубом, але керівництво думає про майбутнє, готуючись до різних сценаріїв.

Нагадаємо, що Жирона наразі посідає сьому сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги. Атлетік, який перебуває на восьмій сходинці, команда Мічел випереджає на один бал.

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