Барселона схвильована непрофесіональною поведінкою Дембеле

Керівництво каталонського клубу попросило французького вінгера відповідальніше підходити до своїх обов'язків.

Президент Барселони Жозеп Бартомеу серйозно схвильований відсутністю дисципліни в Усмана Дембеле, на якого клуб минулого літа викинув 115 мільйонів євро. Як наслідок, Бартомеу організував зустріч з представником гравця, де висловив свої претензії, повідомляє Marca.

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Через агента Барселона попросила Дембеле професіональніше відноситися до своїх обов'язків і вчасно відвідувати тренувальні заняття. Ще одне завдання для француза – активніше інтегруватися в команду, адже зараз він через незнання іспанської мови спілкується лише з співвітчизниками Самуелем Умтіті та Клеманом Лангле.

На зустрічі також були присутні сектетар клубу Ерік Абідаль і спортивний директор Пеп Сегура. Представник футболіста Мусса Сіссоко попросив, щоб ця історія не виходила в пресу, адже вона нікому не піде на користь, особливо в тому випадку, якщо Барселона захоче його продати.

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