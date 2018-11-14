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Барселона взволнована непрофессиональным поведением Дембеле

20:09 139 Читати українською
Барселона взволнована непрофессиональным поведением Дембеле
Жозеп Бартомеу и Усман Дембеле / Marca

Руководство каталонского клуба попросило французского вингера более ответственно подходить к своим обязанностям.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу серьезно взволнован отсутствием дисциплины в Усмана Дембеле, на которого клуб прошлым летом выбросил 115 миллионов евро. Как следствие, Бартомеу организовал встречу с представителем игрока, где высказал свои претензии, сообщает Marca.

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Через агента Барселона попросила Дембеле более профессионально относиться к своим обязанностям и вовремя посещать тренировочные занятия. Еще одна задача для француза – активнее интегрироваться в команду, ведь сейчас он из-за незнания испанского языка общается только с соотечественниками Самуэлем Умтити и Клеманом Лангле.

На встрече также присутствовали сектетар клуба Эрик Абидаль и спортивный директор Пеп Сегура. Представитель футболиста Мусса Сиссоко попросил, чтобы эта история не выходила в прессу, ведь она никому не пойдет на пользу, особено в том случае, если Барселона захочет его продать.

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