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Дембеле не зіграє проти Бетіса – Вальверде відмовився коментувати ситуацію з французом

16:33 167 Читать на русском
Дембеле не зіграє проти Бетіса – Вальверде відмовився коментувати ситуацію з французом
Усман Дембеле / ФК Барселона

Форвард Барселони Ліонель Мессі та захисник Самюель Умтіті були включені до заявки на матч 12 туру Ла Ліги проти Бетіса, а от Усман Дембеле пропустить гру.

Барселона на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на матч 12 туру Ла Ліги проти Бетіса.

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Головний тренер "блаугранас" Ернесто Вальверде включив у список Ліонеля Мессі та Самюеля Умтіті, що відновились після травм, але наставник не включив Усмана Дембеле. Вальверде відмовився коментувати ситуацію з французом, якого могли покарати за порушення дисципліни.

"Блаугранас" після 11 турів займають 1 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги та мають 24 очки.

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Іспанія12 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Бетіс: Неділя 11 листопада 2018

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