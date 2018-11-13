Барселона у вогні: нецензурна сварка двох лідерів та конфлікт Вальверде з Піке

Поразка лідера Ла Ліги від Бетіса в чемпіонаті Іспанії досі не сходить зі шпальт іспанських ЗМІ. Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде та форвард команди Луїс Суарес вв'язались у вогняну сварку з Жераром Піке.

У неділю, 11-го листопада, Барселона зганьбилась у Прімері, пропустивши 4 голи вдома від середняка Бетіса. Ще під час гри в команді Вальверде було видно деякі дивні суперечки, а продовжилось все після дошкульної поразки. Програма El Día Después іспанського телеканалу Movistar+ показала куліси не найкращої атмосфери в стані каталонців. Головний тренер був незадоволений поведінкою одного із зіркових символів каталонської команди.

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За рахунку 1:3 Піке покинув свої захисні обовязки і побіг забивати Бетісу в атаку. Центрбек господарів дав вказівки партнерам, що він висувається вперед, а в обороні страхуватиме його півзахисник збірної Хорватії Іван Ракітіч. Барса зуміла повернутись у гру, відквитавши 1 гол. Однак згодом Піке програв боротьбу екс-каталонцю Марку Бартрі, після чого севільці вибігли в контратаку. Ракітічу довелось зупиняти суперника фолом, за що він отримав другу жовту картку і залишив команду в меншості. Тепер хорват ще й не зіграє в Мадриді проти Атлетіко.

Через те, що "синьо-гранатові" залишились в меншості, Вальверде вирішив відмовитись від зайвого ризику в нападі. Проте Піке не послухав тренера і за рахунку 2:4 знову побіг допомагати своїм нападникам – у пам'яті ще були свіжі спогади про камбек останніх хвилин проти Райо Вальєкано, який розпочав іспанець своїм гольовим пасом (тоді, втім, команда грала повним складом). Зазвичай виважений Ернесто не витримав і спересердя вилаяв 31-річного захисника: "Де ти, бл***, знову біжиш?! Вони заб'ють нам черговий гол... Жераре!"

До слова, після матчу нервова суперечка відбулась уже між Піке та Луїсом Суаресом. Вони прикривали долоні руками, намагаючись уникнути всюдисущих телекамер, але від іспанської преси нічого не сховається. Уругвайський форвард, який у період без травмованого Мессі набрав відмінну форму, не витримав критики іспанця через одне з непорозумінь. "Тепер ти будеш мені п***іти про якусь передачу? Не за***уй мене!" Піке парирував: "Якщо ти сказав "мій", ок. Та я присягаюсь життям, що не чув цього".

Спроби Жерара все перевернути були б похвальними, якби не такими провальними і нерозумними. Його гра на позиції дев'ятки не тільки не допомагала, а й заважала партнерам. Наприкінці зустрічі Піке ще й обмінявся не дуже приємними словами з Артуро Відалем. Номінальний захисник завадив чилійцю, який перебував у кращій позиції, пробити по воротах.

В Іспанії вважають, що чи не найбільшою проблемою Барселони є поєдинки з маленькими клубами. Гравці команди підходять до цих матчів з невідповідною мотивацією. Тоді, коли Барса чекає важкого протистояння (зустрічі проти Севільї, Тоттенхема, Реала та Інтера), вона демонструє зовсім іншу гру і не дає супернику особливих шансів. Каталонці дозволяють опонентам небачену розкіш в іграх, які вважають простими. Бетіс найбільш ефектно покарав їх за цю самовдоволеність. Коли гості атакували і забивали, їх просто ніхто і не думав накривати – мовляв, самі схиблять.

Якщо так триватиме далі, той же Реал може вихопити титул чемпіонів з рук одвічного суперника. Барселона, до слова, є найгіршим лідером топ-5 чемпіонатів за кількістю набраних очок (24) у сезоні 2018/19. Манчестер Сіті, Ювентус і ПСЖ встигли взяти 30-очковий бар'єр за 12 турів, Борусія Д ще має шанс це зробити. А ще в жодного з цих клубів і близько немає такої жахливої оборони (18 пропущених). Час бити на сполох?

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