Форвард Барселони Усман Дембеле залишився у каталонському клубі попри бажання "блаугранас" його позбутись.

Барселона просила Дембеле погодитись на наявні пропозиції стосовно трансферу, зокрема і від Манчестер Юнайтед, проте Усман відмовився, повідомляє AS.

Дембеле випробовує Кумана – француз відзначився черговою витівкою

Відхід француза надав би можливість каталонцям підписати Мемфіса Депая, якого так бажав отримати Куман. До того ж, нідерландський фахівець розмістив Дембеле найнижче у списку можливих варіантів атаки – Усман поступається навіть гравцю Барселони Б Конраду Де Ла Фуенте.

До слова, через свою травматичність у минулому сезоні Ла Ліги Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом.

Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було