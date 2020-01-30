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Барселона офіційно закрила питання з заміною Суаресу

20:59 1829 Читать на русском
Барселона офіційно закрила питання з заміною Суаресу
Луїс Суарес / ФК Барселона

"Блаугранас" так і не визначились з кандидатурою нового нападника у зимове трансферне вікно.

Каталонська Барселона вирішила не підписувати форварда у зимове трансферне вікно, повідомляє видання AS. "Синьо-гранатові" планували посилити атаку через травму основного форварда Луїса Суареса, який вибув приблизно на 4 місяці.

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Каталонці відмовились від придбання нападника, оскільки вважали всі доступні варіанти ризикованими, в першу чергу – у фінансовому плані.

Інформацію про це підтвердив директор Барселони Гільєрмо Амор: "Саме так вирішили врешті-решт. Якщо в результаті трансферу ми не покращимо те, що у нас є, то краще нікого не підписувати".

Нагадаємо, керівництво клубу розглядало трансфер таких футболістів як Родріго (Валенсія), П’єр-Емерік Обамеянг (Арсенал) та Лаутаро Мартінес (Інтер).

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Трансфери Іспанія Барселона Барселона Луїс Суарес Луїс Суарес
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