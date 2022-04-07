Раніше вже повідомлялося, що форвард Баварії став для каталонців пріоритетною ціллю на літній трансферний ринок. El Chiringuito стверджує, що Барселона приготувала Лєвандовскі контракт на три сезони із зарплатою у 8 млн євро.

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Водночас "синьо-гранатові" шукають варіанти, як врегулювати питання з мюнхенським клубом. Контракт поляка чинний до літа 2023-го. Вочевидь, Баварія захоче компенсацію. Відтак, Барса готова запропонувати німцям підписати оборонця Сержиньйо Деста, повідомляє AS.

Варто зауважити, що Дест не проти змінити клубну прописку, оскільки хоче отримувати більше практики перед ЧС-2022. Американець у цьому сезоні 26 разів виходив на поле в матчах за Барсу, відзначившись трьома асистами. Що стосується Лєвандовскі, то він думає над тим, щоб отримати новий виклик у кар'єрі.

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