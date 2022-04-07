Барселона серйозно бореться за Лєвандовскі – для поляка вже готовий контракт, Баварії пропонують гравця каталонців
Чутки щодо можливого переходу Роберта Лєвандовскі в Барселону починають набувати цілком конкретних обрисів.
Раніше вже повідомлялося, що форвард Баварії став для каталонців пріоритетною ціллю на літній трансферний ринок. El Chiringuito стверджує, що Барселона приготувала Лєвандовскі контракт на три сезони із зарплатою у 8 млн євро.
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Водночас "синьо-гранатові" шукають варіанти, як врегулювати питання з мюнхенським клубом. Контракт поляка чинний до літа 2023-го. Вочевидь, Баварія захоче компенсацію. Відтак, Барса готова запропонувати німцям підписати оборонця Сержиньйо Деста, повідомляє AS.
Варто зауважити, що Дест не проти змінити клубну прописку, оскільки хоче отримувати більше практики перед ЧС-2022. Американець у цьому сезоні 26 разів виходив на поле в матчах за Барсу, відзначившись трьома асистами. Що стосується Лєвандовскі, то він думає над тим, щоб отримати новий виклик у кар'єрі.
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