Ранее сообщалось, что форвард Баварии стал для каталонцев приоритетной целью на летний трансферный рынок. El Chiringuito утверждает, что Барселона приготовила Левандовски контракт на три сезона с зарплатой в 8 млн евро.

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В то же время, "сине-гранатовые" ищут варианты, как урегулировать вопросы с мюнхенским клубом. Контракт поляка действует до лета 2023-го. Видимо, Бавария захочет компенсацию. Следовательно, Барса готова предложить немцам подписать защитника Сержиньо Деста, сообщает AS.

Стоит заметить, что Дест не прочь сменить клубную прописку, поскольку хочет получать больше практики перед ЧМ-2022. Американец в этом сезоне 26 раз выходил на поле в матчах за Барсу, отличившись тремя ассистами. Что касается Левандовски, то он думает о том, чтобы получить новый вызов в карьере.

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