Барселона серьезно борется за Левандовски – для поляка уже готов контракт, Баварии предлагают игрока каталонцев
Слухи о возможном переходе Роберта Левандовски в Барселону начинают приобретать вполне конкретные очертания.
Ранее сообщалось, что форвард Баварии стал для каталонцев приоритетной целью на летний трансферный рынок. El Chiringuito утверждает, что Барселона приготовила Левандовски контракт на три сезона с зарплатой в 8 млн евро.
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В то же время, "сине-гранатовые" ищут варианты, как урегулировать вопросы с мюнхенским клубом. Контракт поляка действует до лета 2023-го. Видимо, Бавария захочет компенсацию. Следовательно, Барса готова предложить немцам подписать защитника Сержиньо Деста, сообщает AS.
Стоит заметить, что Дест не прочь сменить клубную прописку, поскольку хочет получать больше практики перед ЧМ-2022. Американец в этом сезоне 26 раз выходил на поле в матчах за Барсу, отличившись тремя ассистами. Что касается Левандовски, то он думает о том, чтобы получить новый вызов в карьере.
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