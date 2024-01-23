"Продаж Араухо? Він один з наших ключових гравців, нинішніх і майбутніх. У нього є контракт, і ми не розглядаємо його трансфер. Головне, що він щасливий і більше нема про що говорити.

"Ми могли б почати хоч завтра": Суперліга працює над запрошенням англійських клубів – оголошена дата першого турніру

На цей час ми не вписуємося у фінансовий фейр-плей, тому не можемо підписати гравця. Але ми продовжимо працювати", – цитує Деку AS.

Раніше повідомлялось, що за Араухо уважно стежить Баварія, яка готова зробити пропозицію. Хаві взимку хотів посилити команду півзахисником, утім, коштів у Барселони бракує, тому наставник зможе розраховувати лише на тих гравців, які є в його команді прямо зараз.

Нагадаємо, каталонці наразі перебувають на третьому місці в Ла Лізі, маючи у своєму активі 44 бали. Від першої сходинки вони відстають на вісім очок.

Хет-трик Довбика і гол Циганкова повернули Жирону на вершину – українці розбили Севілью та знищили Рамоса