"Продажа Араухо? Он один из наших ключевых игроков, нынешних и будущих. У него есть контракт, и мы не рассматриваем его трансфер. Главное, что он счастлив и больше не о чем говорить.

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В настоящее время мы не вписываемся в финансовый фэйр-плей, поэтому не можем подписать игрока. Но мы продолжим работать", – цитирует Деку AS.

Ранее сообщалось, что за Араухо внимательно следит Бавария, которая готова сделать предложение. Хави зимой хотел усилить команду полузащитником, впрочем, средств у Барселоны не хватает, поэтому наставник сможет рассчитывать только на тех игроков, которые есть в его команде прямо сейчас.

Напомним, каталонцы сейчас находятся на третьем месте в Ла Лиге, имея в своем активе 44 балла. От первой строчки они отстают на восемь очков.

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